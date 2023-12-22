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        Edirne'de öğrencilere yönelik "meslek tanıtım günü" etkinliği düzenlendi

        Edirne Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ile Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde öğrencilere yönelik "meslek tanıtım günü" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 16:04 Güncelleme: 22.12.2023 - 16:06
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        Edirne'de öğrencilere yönelik "meslek tanıtım günü" etkinliği düzenlendi
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        Edirne Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ile Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde öğrencilere yönelik "meslek tanıtım günü" etkinliği düzenlendi.

        Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen etkinliğe Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu katıldı.

        Öğrencilere meslek yaşamıyla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Aydoğdu, makine, elektrik, bilgisayara ve mekatronik mühendislikleri hakkında bilgi verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Şengül Çildam, kurum olarak iş arayan ve işverenlere hizmet verdiklerini belirtti.

        Meslek seçme aşamasında olan öğrencilere yol göstermek amacıyla tanıtım etkinlikleri düzenlediklerini aktaran Çildam, "İnsan hayatının en önemli kararlarından birisi meslek seçimi. Tanıtım günlerinin kariyer planlaması yapacak olan gençlere faydalı olmasını ümit ediyorum. Programa destek verenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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