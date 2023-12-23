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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Emniyet Müdürlüğünde yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 10:41 Güncelleme: 23.12.2023 - 10:42
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne Emniyet Müdürlüğünde yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürü Onur Karaburun başkanlığında kurumda gerçekleşen toplantıya il merkezinde görevli polis memurları ve bekçiler katıldı.

        Karaburun toplantıda yıl boyunca yapılan iş, işlem ve faaliyetlerin değerlendirmesini yaptı. Önemli hususlar hakkında bilgi verdi.

        - Karaburun'a ziyaret

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun'u ziyaret etti.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tohumcu ziyarette kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Karaburun da görevine yeni başlayan Tohumcu'ya çalışmalarında başarı diledi.

        Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç de yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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