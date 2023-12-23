Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 16:28 Güncelleme: 23.12.2023 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Küçükdoğanca köyü kavşağında G.Ö'nün kullandığı 59 AGP 439 plakalı otomobille, O.G'nin yönetimindeki 22 FU 122 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada sürücü G.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü O.G. ile araçlarda yolcu olarak bulunan M.A, H.D. R.F ve Y.K. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık görevlilerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Edirne ve Tekirdağ'da İsrail protestosu; çocuk ölümleri canlandırıldı
        Edirne ve Tekirdağ'da İsrail protestosu; çocuk ölümleri canlandırıldı
        Edirne ve Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edild...
        Edirne ve Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edild...
        Edirne'de eğlence dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı
        Edirne'de eğlence dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Bulgar ve Yunan turistler Noel alışverişini yaptığı Edirne'de yılbaşını kar...
        Bulgar ve Yunan turistler Noel alışverişini yaptığı Edirne'de yılbaşını kar...
        Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı