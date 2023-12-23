Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Küçükdoğanca köyü kavşağında G.Ö'nün kullandığı 59 AGP 439 plakalı otomobille, O.G'nin yönetimindeki 22 FU 122 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü G.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü O.G. ile araçlarda yolcu olarak bulunan M.A, H.D. R.F ve Y.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlilerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.