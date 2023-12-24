Trakya'daki camilerde şehitler için dua edildi Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua edildi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua edildi.

Edirne'de Eski Cami başta olmak üzere kent genelinde tüm camilerde gerçekleştirilen dua programında namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okundu.

Sabah namazının kılınmasının ardından şehit olan askerler için dua edildi.

Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu, güvenlik güçlerinin vatanın birliği ve bölünmez bütünlüğü için kahramanca görev yaptığını söyledi.

Şehitlerin gözünü kırpmadan vatanlarını savunduğunu belirten Başoğlu, "Devletimizin bekası, milletimizin huzur ve selameti, ezanlarımızın susmaması, bayrağımızın gönderde şanlı şekilde dalgalanması için şehit olan askerlerimizin mekanları cennet olsun." dedi.

Dua programına Edirne Valisi Yunus Sezer de katıldı.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de sabah namazı sonrasında Hızırbey başta olmak kentteki camilerde şehitler için dua edildi.

Sabah namazında camilerde bir araya gelen vatandaşlar, namazın ardından ellerini şehitler için semaya açtı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

İl Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir, vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet diledi.

Mehmetçiklerin ülkenin huzur ve güvenliği için sınır içinde olduğu gibi sınır dışında da operasyonlar yürüttüğünü ifade eden Özdemir, Mehmetçiklerin terör örgütlerine göz açtırmadığını belirtti.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütleriyle girdikleri çatışmada 12 askerin şehit olduğunu hatırlatan Özdemir, "Bizler burada huzur içerisinde yaşayalım diye Mehmetçiklerimiz ülkemize göz diken terör örgütleriyle mücadele ediyor. Vatan savunması için canlarını feda ediyor, şehit düşüyor. Bizlere düşen görev de şimdi şehitlerimiz için Kur'an okuyup dualar etmek. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Özdemir, saldırılarda yaralanan Mehmetçiklere de acil şifa dileğinde bulundu.

Tekirdağ'da da Rüstempaşa Camisi başta olmak üzere kentteki camilerde saf tutan vatandaşlar, sabah namazını kıldıktan sonra şehitler için dua etti.