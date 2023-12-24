"Türkan bebek" ölümünün 39. yılında Edirne'de anıldı

Bulgaristan'da, 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında öldürülen 1,5 yaşındaki Türkan Feyzullah için Edirne'de anma töreni düzenlendi.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde Türkan bebek anısına yaptırılan parktaki anıtın önünde düzenlenen törende, katılımcılar anıta çelenk sunup karanfil bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkan bebeğin Bulgaristan Türklerinin direnişinin simge isimlerden olduğunu söyledi.

Bulgaristan'da zor zamanlar yaşandığını anımsatan Vali Sezer, "Hepimiz için ilham kaynağı olmuş, Bulgaristan'da totaliter rejime karşı sembol olmuş Türkan bebeğimizle beraber o direnişte şehit olan tüm soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

Sezer, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 12 askerin şehit olduğunu ve Türk milletinin derin bir üzüntü yaşadığını ifade etti.

Vatan uğruna şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyen Sezer, şunları kaydetti:

"Biz eğer Irak'ın kuzeyinde ve Kuzey Suriye'de tedbir almasaydık, oradaki kamplarda yer almasaydık, aynı eylem Türkiye'nin içerisinde gerçekleşecekti. Daha fazla kayıp alacaktık. Sınırlarımızda büyük bir mücadele veriyoruz, bu mücadeleye de devam edeceğiz. Anadolu toprakları dünyanın en değerli topraklarıdır. Şehitlerin kanıyla sulanmış topraklar ve her bir karışına bizler bedel ödedik. Dolayısıyla bağımsızlığımızı sürdürmenin, dünyanın en güzel bayrağını dalgalandırmanın bir bedeli var ve binlerce yıldır bu bedeli bizler ödüyoruz, bundan sonra da ödemeye devam edeceğiz. Bu mücadeleyi sürdürürken bütün mazlum milletlere örnek olmaya da devam edeceğiz."

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Türkan bebek ve Bulgaristan totaliter rejimi tarafından katledilen Türkleri saygı ve rahmetle andıklarını belirtti.

Türk milletinin her zaman birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğini dile getiren Gürkan, "Türk milleti dünya coğrafyasının neresinde olursa olsun dara ve sıkıntıya düştüğünde, hiçbir şeye bakmadan bir araya gelmesini tek yürek olmasını bilen bir millettir. Tıpkı 1984'te başlayıp 1989'daki devam eden o büyük göçte Edirneliler ve bütün Türk milleti Bulgaristan Türklerine kucaklarını ve gönüllerini açmıştır. Milletimizin bölünmez bütünlüğünü herkese göstermiştir." diye konuştu.

Gürkan, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerleri de rahmet ve minnetle andığını dile getirdi.

Bulgaristan Hak ve Özgürlükler (HÖH) Hareketi Partisi Kırcaali Milletvekili Bayram Bayram da geçmiş yıllarda yaşanan acı olayların tekrarlanmaması için çalıştıklarını belirterek, Türkan bebek ve tüm şehitleri saygıyla andığını ifade etti.

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş de Bulgaristan'da yaşayan Türklerin geçmişte baskı ve zulümlerle karşılaştığını belirtti.

Anma töreni, Bulgaristan'dan gelen Türk öğrencilerin şiirlerini okuması ve şehitler için edilen duanın ardından sona erdi.

Törene kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Bulgaristan'dan gelen milletvekillileri, soydaşlar ve vatandaşlar katıldı.