Edirne'de asayiş

Keşan'da inşaatından demir çalınan kişi polise başvurdu.

Y.Ö, Büyük Cami Mahallesi'ndeki inşaatı kontrol ettiğinde 80 demirin çalındığını fark etti.

İnşaat sahibi Keşan Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.

- Kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı

Keşan'da 5 yıl 21 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.U'yu Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin UYAP sorgusunda "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 5 yıl 21 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu tespit edildi.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

- Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, denetimleri esnasında şüpheli B.K'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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