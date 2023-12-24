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        Edirne'de asayiş

        Keşan'da inşaatından demir çalınan kişi polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 17:01 Güncelleme: 24.12.2023 - 17:01
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        Edirne'de asayiş
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        Keşan'da inşaatından demir çalınan kişi polise başvurdu.

        Y.Ö, Büyük Cami Mahallesi'ndeki inşaatı kontrol ettiğinde 80 demirin çalındığını fark etti.

        İnşaat sahibi Keşan Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.

        - Kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Keşan'da 5 yıl 21 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.U'yu Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin UYAP sorgusunda "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 5 yıl 21 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu tespit edildi.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        - Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

        Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Polis ekipleri, denetimleri esnasında şüpheli B.K'yı durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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