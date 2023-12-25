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        Edirne'de bir haftada 262 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de son bir haftada yapılan denetimlerde 262 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 09:46 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:00
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        Edirne'de bir haftada 262 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de son bir haftada yapılan denetimlerde 262 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

        İl merkezi ve ilçelerde birçok noktada yapılan denetimlerde 262 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Denetimlerde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı, 7 araca el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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