Edirne'de devrilen 5 ton ayçiçeği yüklü traktör römorku trafiği aksattı

Edirne'de devrilen traktör römorkundan yola saçılan 5 ton ayçiçeği, trafikte aksamaya neden oldu.

Ahmet Şenoğlu, Edirne Ticaret Borsasında mahsulünü satışa sunmak için sabah saatlerinde Kırklareli merkeze bağlı Kocahıdır köyünden yola çıktı.

Şenoğlu'nun idaresindeki 22 BC 844 plakalı traktöre bağlı römork, Barutluk Mahallesi Kara Emin Caddesi'nden yokuş aşağı inerken devrildi, römorktaki ayçiçekleri yola saçıldı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafik ekipleri bölgede önlem aldı, ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Trafik akışı bir saatlik çalışmanın ardından römorkun yol kenarına çekilmesi ve ayçiçeklerinin temizlenmesiyle normale döndü.

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