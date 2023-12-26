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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Ticaret Borsası (ETB) personeline hesaplama programı eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 10:05 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:14
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        Edirne Ticaret Borsası (ETB) personeline hesaplama programı eğitimi verildi.

        ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, hizmet kalitesini artırmak amacıyla personele yönelik eğitimlere önem verdiklerini belirtti.

        Öztürk, ETB tarafından hazırlanarak 2023 Teknik Destek Programı dahilinde Trakya Kalkınma Ajansı'na sunulan ve değerlendirme sonucunda destek almaya hak kazanan "İleri Düzey Excel Eğitimi" projesinin borsa personellerinin katılımı ile tamamlandığını ifade etti.

        Öztürk, eğitimi tamamlayan 20 personele sertifikalarının verildiğini belirtti.

        - Sosyal konutlara yapı izni

        Edirne'de Hadımağa mevkisindeki sosyal konutlara yapı izni verildiği belirtildi.

        Edirne Belediyesinden yapılan açıklamada, geçen yıl konutların imar planının onaylandığı ifade edildi.

        Bölgede konut alanlarında ihtiyaç duyulan dükkanların yapılabilmesi için plan notu düzenlemelerinin de belediye tarafından onaylandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Söz konusu bölgede Fatih Mahallesi 2 bin 613 ada 1 parsel ve 2 bin 606 ada 8 parsel sayılı taşınmazlarında 221 konut ve 10 dükkana belediyemizce inşaat ruhsatı verilmiştir.

        Söz konusu inşaatlar tamamlanmıştır. Yapılan konutlarda hak sahibi olan vatandaşlarımızın konutlarından tam ve sağlıklı bir biçimde yararlanabilmeleri için talep edilen yapı kullanma izinleri de ivedilikle verilmektedir."

        - Yazarlar uluslararası öğrencilerle buluşuyor

        Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Edirne Koordinasyon Ofisinin uluslararası öğrencilere yönelik programları devam ediyor.

        YTB Edirne Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Edirne Uluslararası Öğrenci Akademisi İhtisas Atölyesi Seminer Programı'nda eğitimci, yazar Hasan Gümüş öğrencilerle buluştu.

        Programda, İstiklal Marşı ve Cumhuriyet dönemi Türk-İslam düşüncesi konuşuldu.

        Gümüş, programın sonunda öğrencilere yazarlar Sezai Karakoç, Nurettin Topçu ve Ersin Nazif Gürdoğan kitaplarını hediye etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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