Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi
Edirne'deki kaçakçılık operasyonlarında çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ve içki ele geçirildi.
Edirne'deki kaçakçılık operasyonlarında çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ve içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan'da şüphelilere ait bazı iş yerlerinde arama yaptı.
Aramalarda gümrük kaçağı 13 bin 660 makaron (filtreli sigara kağıdı), 68 şişe içki, 10 kilogram tütün ve 30 paket çay ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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