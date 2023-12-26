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        Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi

        Edirne'deki kaçakçılık operasyonlarında çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ve içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 10:12 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:12
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        Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi
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        Edirne'deki kaçakçılık operasyonlarında çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ve içki ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan'da şüphelilere ait bazı iş yerlerinde arama yaptı.

        Aramalarda gümrük kaçağı 13 bin 660 makaron (filtreli sigara kağıdı), 68 şişe içki, 10 kilogram tütün ve 30 paket çay ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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