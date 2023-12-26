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        Keşan'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 16:11 Güncelleme: 26.12.2023 - 16:16
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        Keşan'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ilçede bazı adreslerde ve şüphelilerin üzerinde arama yapıldı.

        Aramalarda 0,14 gram metanfetamin, 0,37 gram eroin ve peçeteye sarılı 5,39 gram kimyasala bulanmış tütün ele geçirildi.

        Operasyonda M.İ, H.B. ve E.İ. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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