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        Edirne'de kontrol noktasından kaçan alkollü sürücü polis aracına çarpınca yakalandı

        Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan, ardından polis aracına çarpan alkollü sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 23:56 Güncelleme: 27.12.2023 - 00:07
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        Edirne'de kontrol noktasından kaçan alkollü sürücü polis aracına çarpınca yakalandı
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        Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan, ardından polis aracına çarpan alkollü sürücü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 59 DB 554 plakalı otomobili kent girişindeki kontrol noktasında durdurmak istedi.

        Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

        Takibe alınan aracın sürücüsü, kent merkezinde trafik ışıklarında ekiplerden geri giderek kaçmaya çalışırken kendisini takip eden sivil polis aracına çarptı.

        Kazada yaralanan olmadı, sürücü M.G. gözaltına alındı.

        Polis merkezine götürülen sürücünün 2.11 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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