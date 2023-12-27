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        Edirne'de yurt dışına kaçma girişimindeki 8 terör örgütü mensubu yakalandı

        Edirne'de son bir haftada, yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan 8 terör örgütü üyesi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 10:34 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:40
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        Edirne'de yurt dışına kaçma girişimindeki 8 terör örgütü mensubu yakalandı
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        Edirne'de son bir haftada, yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan 8 terör örgütü üyesi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte son bir haftada, terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanması ile aranan şüphelilerin yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmaları sırasında 1'i terör örgütü PKK, 7'si FETÖ üyesi 8 kişiyi yakaladı.

        Yurt dışına kaçmak isterken Yunanistan sınırında yakalanan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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