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        Edirne'de asayiş

        Keşan ilçesinde kumar oynarken yakalanan 4 kişiye toplam 16 bin 220 lira para ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 16:08 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:08
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        Edirne'de asayiş
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        Keşan ilçesinde kumar oynarken yakalanan 4 kişiye toplam 16 bin 220 lira para ceza kesildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesinde bulunan bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.

        Adrese düzenlenen operasyonda M.K, E.K, H.E, A.K. kumar oynarken suç üstü yakalandı.

        Kumar oynamak için kullanılan malzemelere ve 5 bin 800 liraya el konuldu.

        İşyeri sorumlusu U.K. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Kumar oynayan kişilere toplam 16 bin 220 liralık ceza uygulandı.

        - Otomobilde silah ele geçirildi

        Keşan'da bir otomobilde silah ve mermi ele geçirildi.

        Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde yaptıkları uygulamada içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobili durdurdu.

        Aracın sol arka koltuk paspas üzerinde bir adet tabanca ve şarjör içinde toplam 9 fişek ele geçirildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        - Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

        Keşan'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Polis ekipleri Yeni Mescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri E.İ'nin üzerini aradı. Aramada 10 liraya sarılı halde 1 gram eroin ele geçirildi.

        Şüpheli E.İ. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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