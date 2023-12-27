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        Trakya Kariyer Fuar'ına katılan öğrenciler Baykar standına ilgi gösterdi

        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi desteğiyle Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Trakya Kariyer Fuarı'nda, yerli İHA ve SİHA çalışmalarının anlatıldığı Baykar standı öğrenciler tarafından ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 16:22 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:31
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        Trakya Kariyer Fuar'ına katılan öğrenciler Baykar standına ilgi gösterdi
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        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi desteğiyle Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Trakya Kariyer Fuarı'nda, yerli İHA ve SİHA çalışmalarının anlatıldığı Baykar standı öğrenciler tarafından ilgi gördü.

        Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara katılan Baykar ekibi, öğrencilere şirketin milli savunma sanayii alanındaki çalışmalarını anlattı.

        Bayraktar TB-2 ve Akıncı hava araçlarının maketlerinin olduğu stantta öğrencilere, şirketin staj ve işe alım süreçleriyle ilgili bilgi verildi.

        Öğrenciler Baykar standına yoğun ilgi gösterdi.

        Kırklareli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ebubekir Bayat, AA muhabirine, Baykar'ın Türkiye'de öncü çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

        Baykar'ın çalışmalarıyla gurur duyduğunu ifade eden Bayat, "Baykar ülkemizdeki yeni nesil mühendislerin tamamının hayalini süsleyen bir şirket. Yaptıkları işlerden dolayı oldukça ilgi çekiyor. Her mühendis adayı gibi benim de hayalimi süslüyor. Çalışmak istediğim birçok departmanı var. Savunma sanayisi alanında yapılabilecekleri fark etmemizi sağlayan önemli bir şirket." dedi.

        Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Aysu Kesici ise "Hedefim Baykar'da işe girip bu yapılanların bir parçası olmak. Ülkemin kalkınmasına yardımcı olabilecek işlerde bulunmak istiyorum. Baykar ekibinden işe alım ve staj süreçleriyle ilgili bilgiler aldım. Burada bulunmak bizim için fırsat oldu." diye konuştu.

        Mühendislik öğrencisi Özlem Özbekli de Baykar'ın geleceğin mühendislerine farklı iş imkanları sunduğunu, şirketin başarılarının tüm Türkiye'nin göğsünü kabarttığını kaydetti.

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