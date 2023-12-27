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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 17:00 Güncelleme: 27.12.2023 - 17:02
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kentte yürüttüğü uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik operasyonlar kapsamında kent merkezi ile Keşan ilçesinde bazı adreslere baskın düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada 25 gram esrar, 10 gram eroin, 38 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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