Edirne'de otomobilin devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Edirne'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

E.Ç. idaresindeki 34 DAF 778 plakalı otomobil, Eski İstanbul Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobile çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan ölçümde sürücünün 2,03 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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