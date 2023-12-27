Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Edirne'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 22:48 Güncelleme: 27.12.2023 - 23:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde Gülşah ve Göksel Kırcan'a ait evde yangın çıktı.

        Ev sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Kırcan çifti, SMA hastalığı nedeniyle kaybettikleri oğulları Tolga ve Seymen'in fotoğraf ve kişisel eşyalarını yanan evlerinde gözyaşlarıyla aradı.

        Gülşah Kırcan, oğlu Seymen'in sünnet düğününe ait videonun bulunduğu bellek ile fotoğraflarını aradığını belirterek, "Oğlumun resimlerini ve sünnet düğünü video kasetini arıyorum. Ev zaten bitmiş durumda." dedi.

        Göksel Kırcan ise, yangının yüksek voltaj nedeniyle çıktığını iddia ederek elektrik dağıtım şirketinden şikayetçi olacaklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2024 Asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira oldu
        2024 Asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira oldu
        İstanbul’da 5 ilçenin emniyet müdürü değişti
        İstanbul’da 5 ilçenin emniyet müdürü değişti
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı
        İmparator sahaya indi!
        İmparator sahaya indi!
        35 yaşındaki öğretmen 4.kattan düştü
        35 yaşındaki öğretmen 4.kattan düştü
        Derbinin 11'i netleşiyor
        Derbinin 11'i netleşiyor
        Kartal'ın Süper Kupa 11'i şekilleniyor!
        Kartal'ın Süper Kupa 11'i şekilleniyor!
        Korkunç yangın! 1 yaşındaki bebek öldü, annesi ve kardeşi yaralı
        Korkunç yangın! 1 yaşındaki bebek öldü, annesi ve kardeşi yaralı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şimdi varant zamanı mı?
        Şimdi varant zamanı mı?
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        İşte ilk sözleri!
        İşte ilk sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        X savaşları başladı
        X savaşları başladı
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Takla atıp, çay ocağının camekanına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı; k...
        Takla atıp, çay ocağının camekanına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı; k...
        Edirne'de otomobilin devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı
        Edirne'de otomobilin devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı
        Takla atıp, çay ocağının camekanına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Takla atıp, çay ocağının camekanına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Edirne'de şehitler için yürüyüş düzenlendi
        Edirne'de şehitler için yürüyüş düzenlendi
        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası