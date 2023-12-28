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        Edirne'de jandarma okul servislerini denetledi

        Edirne'de jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 09:07 Güncelleme: 28.12.2023 - 09:14
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        Edirne'de jandarma okul servislerini denetledi
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        Edirne'de jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, sorumluluk bölgelerinde faaliyet gösteren okul servis araçlarını ve sürücüleri denetledi.

        Sürücüler, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirildi.

        Denetimlerin süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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