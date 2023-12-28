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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de inşaatından malzeme çalınan kişi polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 09:44 Güncelleme: 28.12.2023 - 09:44
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de inşaatından malzeme çalınan kişi polise başvurdu.

        Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki inşaatını kontrol eden M.Ş, bazı malzemelerin çalındığını fark etti.

        M.Ş, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Motosiklet hırsızlığı

        Keşan'da motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan M.K, evinin önüne park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

        M.K, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

        - Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Polis ekipleri, şüpheli H.K'yı Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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