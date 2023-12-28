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        Edirne'de firari hükümlü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

        Edirne'de 12 yıl 40 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 09:57 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:00
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        Edirne'de firari hükümlü Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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        Edirne'de 12 yıl 40 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Ekipler, İpsala ilçesinde 7 farklı suçtan 12 yıl 40 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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