Trakart Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin yıl dönümü kapsamında sergi düzenledi
Edirne'de Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 93. yıl dönümü kapsamında çevrim içi fotoğraf sergisi düzenlendi.
Edirne'de Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 93. yıl dönümü kapsamında çevrim içi fotoğraf sergisi düzenlendi.
Trakya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarımı Bölümü tarafından gerek kurumsal kalite parametrelerine birim bazında katkı sağlamayı gerekse öğrencilerin sergi, gösteri, söyleşi, workshop gibi etkinliklerle vizyonlarını geliştirmelerine olanak sağlamayı hedef olan öğrenci odaklı platform Trakart tarafından düzenlenen serginin küratörlüğünü Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu yaptı.
Uluslararası karma fotoğraf sergisi, bölümün sunum platformu olan trakart.online adresinde yayımlandı. Sergiye 15 farklı ülkeden 120 fotoğraf sanatçısı ve akademisyen katıldı.
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