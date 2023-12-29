Edirne'de yoğun sis
Edirne'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Edirne'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı, polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.
Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser siste gözden kayboldu.
Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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