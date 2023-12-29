Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de yoğun sis

        Edirne'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 11:25 Güncelleme: 29.12.2023 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de yoğun sis
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

        Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı, polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

        Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser siste gözden kayboldu.

        Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığında yakalandılar!
        Sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığında yakalandılar!
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Riyad'da süper final!
        Riyad'da süper final!
        Eski eşini TIR'la ezemeyince silahla öldürdü!
        Eski eşini TIR'la ezemeyince silahla öldürdü!
        Almanya'ya dönüyor!
        Almanya'ya dönüyor!
        Bir oğlu diğer oğlunu öldürdü! Acılı annenin en zor isteği!
        Bir oğlu diğer oğlunu öldürdü! Acılı annenin en zor isteği!
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Açıkladılar
        Açıkladılar
        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Oğlu canına kıydı! Kayınpeder gelini katletti!
        Oğlu canına kıydı! Kayınpeder gelini katletti!
        TCMB, 2024 yol haritasını açıkladı
        TCMB, 2024 yol haritasını açıkladı
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı
        Trump'a bir seçim yasağı daha
        Trump'a bir seçim yasağı daha

        Benzer Haberler

        Trakart Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin yıl dönümü kapsam...
        Trakart Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin yıl dönümü kapsam...
        9. Uluslararası Edirne Maratonu 21 Nisan'da koşulacak
        9. Uluslararası Edirne Maratonu 21 Nisan'da koşulacak
        Edirne İl Özel İdaresine 182 milyon 500 bin lira ek ödenek verildi
        Edirne İl Özel İdaresine 182 milyon 500 bin lira ek ödenek verildi
        Trakya Kariyer Fuarı 40 bine yakın öğrenciyi ağırladı
        Trakya Kariyer Fuarı 40 bine yakın öğrenciyi ağırladı
        Trakya Kariyer Fuarı'nda "Adli Yargıda Hakim ve Savcı Olmak" sunumu
        Trakya Kariyer Fuarı'nda "Adli Yargıda Hakim ve Savcı Olmak" sunumu
        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 105 şüpheli yakalandı
        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 105 şüpheli yakalandı