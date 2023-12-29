Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Salgın tedbirleri kapsamında durdurulan yaya geçişi Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yeniden başladı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Kovid-19 salgın döneminde durdurulan yaya geçişlerinin Kapıkule Sınır Kapısı'nda tekrar başlatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 13:05 Güncelleme: 29.12.2023 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salgın tedbirleri kapsamında durdurulan yaya geçişi Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yeniden başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Kovid-19 salgın döneminde durdurulan yaya geçişlerinin Kapıkule Sınır Kapısı'nda tekrar başlatıldığını açıkladı.

        Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada Kapıkule'nin dünyadaki en büyük sınır kapılardan olduğunu anımsattı.

        Kapıkule'nin iş hacmi olarak geniş bir alana ve geniş bir geçişe hitap ettiğini belirten Sezer, "Her yıl artarak devam eden yolcu ve araç geçişi var. Bu yıl da yoğun bir yolcu ve araç geçişi oldu. Arkadaşlarımız 24 saat esasına göre büyük bir hizmet veriyor. Gümrük personelimize, mülki amirlerimize, emniyetimize, jandarmamıza çok teşekkür ediyorum. Önemli bir görevi ifa ediyorlar." dedi.

        Sezer, sınır kapılarından geçen yıla oranla yüzde 10 artışla 5 milyon 106 bin 543 aracın geçtiğini ifade etti.

        Yolcu sayısında da yüzde 10 artışın yaşandığını dile getiren Sezer, "2022'de 12 milyon 323 bin 200 yolcu geçişi varken bu yıl 13 milyon 428 bin 400 yolcu geçişi var. Geçişlerin hızlı ve kolay yapılabilmesi için önemli tedbirler alındı. Peron sayıları artırıldı, ilave personeller görevlendirildi. Burası sınır şehri, esnafımızın günübirlik geçişleriyle ilgili olarak da özel bir mekanizma geliştirildi ve kuyrukta beklemeden esnafımızın kolaylıkla geçmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar." diye konuştu.

        Sezer, salgınla durdurulan yaya geçişinin bugünden itibaren Kapıkule Sınır Kapısı'nda başladığını duyurdu.

        - Yaya geçişine özel peron

        Kapıkule'de salgından önce 2019'da yaklaşık 400 bin civarında yaya geçişinin olduğunu belirten Sezer, sınır kapısından geçişlerde yüzde 5'e denk gelen yaya geçişlerinin aynı şekilde devam edeceğini kaydetti.

        Sezer, yaya geçişleri için Kapıkule'de özel bir peron oluşturulduğunu ve tedbirler alındığını vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığında yakalandılar!
        Sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığında yakalandılar!
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        Afrika müjdesi!
        Afrika müjdesi!
        5 milyar dolar tazminat ödeyecek
        5 milyar dolar tazminat ödeyecek
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Riyad'da süper final!
        Riyad'da süper final!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        Almanya'ya dönüyor!
        Almanya'ya dönüyor!
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Açıkladılar
        Açıkladılar
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        Hırsız kadından sinsi plan!
        Hırsız kadından sinsi plan!
        Eski eşini TIR'la ezemeyince silahla öldürdü!
        Eski eşini TIR'la ezemeyince silahla öldürdü!
        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı

        Benzer Haberler

        'Tarihi Meriç Köprüsü'nün bilinmeyen mimarı Hacegandan Edhem Efendi'
        'Tarihi Meriç Köprüsü'nün bilinmeyen mimarı Hacegandan Edhem Efendi'
        Edirne'de yoğun sis
        Edirne'de yoğun sis
        Trakart Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin yıl dönümü kapsam...
        Trakart Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin yıl dönümü kapsam...
        9. Uluslararası Edirne Maratonu 21 Nisan'da koşulacak
        9. Uluslararası Edirne Maratonu 21 Nisan'da koşulacak
        Edirne İl Özel İdaresine 182 milyon 500 bin lira ek ödenek verildi
        Edirne İl Özel İdaresine 182 milyon 500 bin lira ek ödenek verildi
        Trakya Kariyer Fuarı 40 bine yakın öğrenciyi ağırladı
        Trakya Kariyer Fuarı 40 bine yakın öğrenciyi ağırladı