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        Trakya'da temizlik ve gıda ürünü satış yerleri denetlendi

        Trakya'da temizlik ve gıda ürünü satan işletmelere yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 13:17 Güncelleme: 29.12.2023 - 13:27
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        Trakya'da temizlik ve gıda ürünü satış yerleri denetlendi
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        Trakya'da temizlik ve gıda ürünü satan işletmelere yönelik denetim yapıldı.

        Edirne'de, Ticaret İl, Tarım ve Orman İl ile Zabıta müdürlükleri ekipleri, daha çok Bulgaristan vatandaşlarının alışverişe geldiği, toptan ve perakende satışların yapıldığı Bostanpazarı semtindeki işletmeleri denetledi.

        Temizlik ve gıda ürünlerinin satıldığı iş yerlerinde ekipler, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceledi, gramaj kontrolü yaptı.

        Ekipler, son 4 günde 98 iş yerinde 560 ürünü inceledi, 230 aykırılıkla ilgili idari işlem gerçekleştirdi.

        Kırklareli ve Tekirdağ'da da ekipler, denetimlerde bulunarak esnafı bilgilendirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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