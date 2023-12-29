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        Edirne'de teröre lanet yürüyüşü gerçekleştirildi, şehitler için mevlit okutuldu

        Edirne'de Trakya Üniversitesi öğrencilerince terör lanet yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 16:30 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:36
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        Edirne'de teröre lanet yürüyüşü gerçekleştirildi, şehitler için mevlit okutuldu
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        Edirne'de Trakya Üniversitesi öğrencilerince terör lanet yürüyüşü düzenlendi.

        Balkan Yerleşkesi Bolca Ana Yemekhanesi önünde toplanan Trakya Üniversitesi Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Topluluğu üyesi öğrenciler, ellerinde Türk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan bayrakları taşıyıp sloganlar eşliğinde Türkan Sabancı Kültür Merkezi önüne yürüdü.

        Grup adına konuşan Topluluk Başkanı Mustafa Demir, "Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır" şiarıyla hareket eden Türk milliyetçisi öğrenciler olarak Türkiye'nin gerilemesine hiçbir zaman izin vermeyeceklerini belirtti.

        Milli hassasiyetleri körelen Türk milletini yeniden canlandırarak ayağa kaldırmanın gençlerin elinde olduğunu dile getiren Demir, "Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, büyük Türk milletine başsağlığı diliyorum. Doğum sancısı çeken bu topraklar üzerinde artık biz ölmeyeceğiz. Sahipsiz vatanın batması haktır, biz sahip olursak bu vatan batmayacaktır." ifadelerini kullandı.

        Açıklamanın ardından grup öğrenci andını okudu.

        - TEMAD'dan kınama

        Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Edirne İl Başkanı Aydın Bildiş de 12 askerin şehit olduğu Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarını kınadı.

        Bildiş, dernekte yaptığı basın açıklamasında şehitlere Allah'tan rahmet diledi, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeleye destek olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

        Türk halkının, Türk milletinin huzur ve güven içerisinde yaşaması için canlarını göz kırpmadan hiçe sayarak her şartta görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına minnettar olduğunu dile getiren Bildiş, şunları kaydetti:

        "Acımız kadar öfkemiz de büyüktür. Bu yolun şehitlik yolu olduğunu söyleyerek gözünü kırpmadan vatan savunmasına koşan aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin dökülen her damla kanının hesabı sorulmalıdır ve sorulacağına inancımız tamdır. Bizler bu kutsal görevi sizlere devretmiş emekli silah arkadaşlarınız olarak duyuruyoruz ki her göreve hazırız ve talibiz."

        Açıklamaya TEMAD Lüleburgaz Şubesi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi üyeleri de destek verdi.

        - Şehitler için mevlit okutuldu

        Edirne Belediyesi de şehitler için Eski Cami'de mevlit okuttu, cuma namazı sonrası vatandaşlara helva ikram edildi.

        Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı açıklamada terör saldırılarını nefretle kınadıklarını belirtti.

        Terörün hedeflerine ulaşmasına asla müsaade etmeyeceklerini ifade eden Gürkan, "Artık hiçbir eve şehit ateşi düşsün istemiyoruz. Türkiye'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna can veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Ruhları şad olsun." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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