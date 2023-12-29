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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'de hayırseverlerin bağışlarıyla vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 16:58 Güncelleme: 29.12.2023 - 17:09
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne'de hayırseverlerin bağışlarıyla vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı organizasyonuyla cuma namazının ardından Aşık Efendi Dergahı'nın bahçesinde vatandaşlarda pilav ve ayran ikram edildi.

        Vali Yunus Sezer de buradaki vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti.

        Vakfın Müdürü Tezcan Fidan, AA muhabirine her hafta cuma günü hayırseverlerin bağışlarıyla vatandaşlara ikramda bulunduklarını kaydetti.

        - Helvacıoğlu gençlerle buluştu

        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, Kent Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte belediyenin gençlere yönelik çalışmalarını anlattı.

        Gençlerin faydalanacağı alanların hizmete açıldığını belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

        "Yaptığımız çalışmalarla gençlerimizin eğitim, sosyal ve kültürel hayatlarına önemli katkılar verdik. Hayata geçirdiğimiz projeler gençlerimiz açısından farkındalık yarattı. Dönemimizde genç dostu şehir iddiasını ortaya koyarak, bu iddiayı güçlendirecek yatırımlar yaptık. Gençlerimizin ve eğitimleri için Trakya Üniversitemizi tercih eden gençlerimiz içinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızla hem bugünümüze hem de yarınlara hizmet ediyoruz."

        - Edirne'nin Sesi gazetesi 13 yaşında

        Edirne'nin Sesi gazetesi kuruluşunun 13. yıl dönümünü kutladı.

        Gazetenin İmtiyaz Sahibi Erdem Çetin, yaptığı açıklamada kuruldukları günden beri ilkeli ve tarafsız yayın organı ilkesini sürdürdüklerini söyledi.

        Çetin, halkın sesi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Gazetenin Yazı İşleri Müdürü Tamer Yavuz da gazetenin yeni yaşı ile basın etiğine uygun, doğru, tarafsız ve güvenilir yayıncılığı benimseyerek, haberi yerinde inceleyen ekibiyle, en yalın haliyle okuyucuya ulaştırmaya devam edeceklerini belirtti.

        Gazetenin kuruluş kutlama pastası Çetin, Yavuz ve basın mensuplarınca gazete ofisinde kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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