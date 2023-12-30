Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de sis etkili oluyor

        Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 11:46 Güncelleme: 30.12.2023 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de sis etkili oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiliyor.

        Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına kadar düştü.

        Selimiye Camisi başta olmak üzere birçok anıt eser sis altında kaldı, gözden kayboldu.

        Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde tedbir alan polis, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

        Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin bu akşam ve yarın da etkili olacağını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT, Suriye'de PKK'nın sözde mali sorumlusunu vurdu!
        MİT, Suriye'de PKK'nın sözde mali sorumlusunu vurdu!
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        Kupa ikiye bölünsün
        Kupa ikiye bölünsün
        Neler oldu?
        Neler oldu?
        Sosyal medyada ağlayıp yardım istemişti! Sıcak gelişme!
        Sosyal medyada ağlayıp yardım istemişti! Sıcak gelişme!
        Yeni gündelikçi primleri belli oldu
        Yeni gündelikçi primleri belli oldu
        Trump hakkında yeni karar
        Trump hakkında yeni karar
        Hayatlarının anlamı
        Hayatlarının anlamı
        İkram ilaç uyarısı!
        İkram ilaç uyarısı!
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de teröre lanet yürüyüşü gerçekleştirildi, şehitler için mevlit okut...
        Edirne'de teröre lanet yürüyüşü gerçekleştirildi, şehitler için mevlit okut...
        100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülü alan Prof. Dr. Altay'a tebrik
        100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülü alan Prof. Dr. Altay'a tebrik
        Edirne'de, kamyonette 124 kuş ele geçirildi
        Edirne'de, kamyonette 124 kuş ele geçirildi
        Edirne'de bir kamyonette Türkiye'ye kaçak getirildiği belirlenen cins kuşla...
        Edirne'de bir kamyonette Türkiye'ye kaçak getirildiği belirlenen cins kuşla...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa