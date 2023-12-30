Edirne'de sis etkili oluyor

Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına kadar düştü.

Selimiye Camisi başta olmak üzere birçok anıt eser sis altında kaldı, gözden kayboldu.

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde tedbir alan polis, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin bu akşam ve yarın da etkili olacağını belirtti.