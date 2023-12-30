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        Edirne'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de seyir halinde bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 11:58 Güncelleme: 30.12.2023 - 12:00
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        Edirne'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Edirne'de seyir halinde bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Münir Tavukçu'nun kullandığı 22 ET 190 plakalı otomobil Meydan Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı.

        Aracı park eden sürücü ve çevredeki esnaf alevlere yangın tüpüyle müdahale etti.

        Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobilde maddi hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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