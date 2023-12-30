Keşan'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ilçede bazı adreslerde ve şüphelilerin üzerinde arama yapıldı.
Aramalarda 4,53 gram eroin, 8,80 gram uyuşturucu ve sigara sarma kağıtları ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda H.H.A, G.K, E.C.T. ve E.Ü. gözaltına alındı.
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