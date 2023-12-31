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        Edirne ve Tekirdağ'da yoğun sis etkili oluyor

        Edirne ve Tekirdağ'da sis hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 09:52 Güncelleme: 31.12.2023 - 09:52
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        Edirne ve Tekirdağ'da yoğun sis etkili oluyor
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        Edirne ve Tekirdağ'da sis hayatı olumsuz etkiliyor.

        Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

        Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, siste gözden kayboldu.

        Trafik ekipleri, kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

        - Tekirdağ

        Tekirdağ'da da sabah artan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 30 metreye kadar düşmesi üzerine polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

        Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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