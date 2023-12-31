Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Valisi Yunus Sezer'den yeni yıl mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 10:23 Güncelleme: 31.12.2023 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Valisi Yunus Sezer'den yeni yıl mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Sezer, mesajında yeni yılı birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Yeni yıla yeni umutlarla girildiğini, Türk milletinin kardeşlik içerisinde azim ve kararlılıkla geleceğe yürümeye devam edeceğini ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

        "Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan, İstanbul’u fetheden medeniyetin kurulduğu serhat şehrimiz Edirne’yi, daha ileriye taşımak en büyük hedefimizdir. 2023 yılında şehrimize yakışır birçok projeyi hayata geçirdik. 2024 yılında da yeni projeler üretip çok çalışarak vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda tüm imkanlarımızı ilimize sunmaya, her geçen gün artan heyecan ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 2024 yılının, hizmet etmekten onur duyduğum siz değerli Edirneli hemşerilerime, kamu görevlerini ve güvenlik hizmetlerini yerine getirmekte olan bütün mesai arkadaşlarıma, aziz Türk milletine sağlık, esenlik, barış ve kardeşlik getirmesini diler, yeni yılınızı en içten duygularımla kutlarım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türk diplomatı şehit eden teröristlerden biri öldürüldü!
        Türk diplomatı şehit eden teröristlerden biri öldürüldü!
        Yılın son gününde beklenen hava durumu açıklandı!
        Yılın son gününde beklenen hava durumu açıklandı!
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Karın migreni çok zor teşhis ediliyor!
        Karın migreni çok zor teşhis ediliyor!
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması
        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması

        Benzer Haberler

        Edirne'de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü
        Edirne'de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü
        Edirne ve Tekirdağ'da yoğun sis etkili oluyor
        Edirne ve Tekirdağ'da yoğun sis etkili oluyor
        Edirne'de, terör ve Filistin'deki saldırılara tepki
        Edirne'de, terör ve Filistin'deki saldırılara tepki
        Keşan'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
        Keşan'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
        Keşan'da aranması olan şüpheli şok uygulamada yakalandı
        Keşan'da aranması olan şüpheli şok uygulamada yakalandı
        Edirne´de sis etkili oldu
        Edirne´de sis etkili oldu