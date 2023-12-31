Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Ö.K. idaresindeki 34 AVC 646 plakalı otomobil, Mecidiye köyü yakınlarında Öner Karapınar'ın kullandığı 22 FB 651 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Karapınar ve yanındaki Sami Sazlı araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılıp sağlık görevlilerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karapınar ve Sazlı kurtarılamadı.

Diğer aracın sürüsü Ö.K. ise gözaltına alındı.

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