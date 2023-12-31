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        Trakya'da yılbaşı öncesi gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı

        Trakya'da, yılbaşı öncesi işletmelerde gıda güvenliğine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 12:12 Güncelleme: 31.12.2023 - 12:22
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        Trakya'da yılbaşı öncesi gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı
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        Trakya'da, yılbaşı öncesi işletmelerde gıda güvenliğine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

        Edirne'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda satışı yapan işletmeleri denetledi, ürünlerin yönetmeliklere uygun olup olmadığını kontrol etti.

        İl Müdürü Atilla Bayazıt da denetimlere katıldı.

        Bayazıt, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşımını sağlamak için ekiplerin sahada denetimlerini sürdüğünü belirtti.

        Tekirdağ ve Kırklareli'nde de ekipler kafe, restoran ve marketlerde satılan ürünlerin yönetmeliklere uygun olup olmadığı kontrol ederek, esnafı bilgilendirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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