Edirne'de gümrük kaçağı 200 cep telefonu ele geçirildi
Edirne'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 200 cep telefonu ele geçirildi.
Edirne'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 200 cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir şüphelinin evinde ve otomobilinde arama yaptı.
Aramalarda gümrük kaçağı 200 cep telefonu ve 4 bilgisayar kasası ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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