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        Edirne'de gümrük kaçağı 200 cep telefonu ele geçirildi

        Edirne'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 200 cep telefonu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 13:23 Güncelleme: 31.12.2023 - 14:05
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        Edirne'de gümrük kaçağı 200 cep telefonu ele geçirildi
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        Edirne'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 200 cep telefonu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir şüphelinin evinde ve otomobilinde arama yaptı.

        Aramalarda gümrük kaçağı 200 cep telefonu ve 4 bilgisayar kasası ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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