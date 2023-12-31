Edirne'de jandarma ekipleri balıkçıları denetledi

Edirne'de jandarma ekiplerince balıkçılara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, Hamzadere Baraj Gölünde avlanan balıkçıları denetledi, belgelerini kontrol etti.

Ekipler balıkçılara yasal mevzuatla ilgili bilgi de verdi.

Denetimlerin süreceği belirtildi.