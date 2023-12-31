Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 17:20 Güncelleme: 31.12.2023 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Sevgili, mesajında yeni yılın mutluluk, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

        Yeni yılda İpsala'nın gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar yapılacağını ifade eden Sevgili, şunları kaydetti:

        "Yatırımlarla beraber İpsala'mız daha da büyüyecek ve kalkınacaktır. Bu da işsizlik problemimizin kalkacağı, esnafımızın daha çok kazanacağı, vatandaşlarımızın daha mutlu olacağı anlamına gelir. Ayrıca eğitim, sağlık, spor gibi alanlarda da kamu kurumlarımız en aktif şekilde vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edecektir. Yeni yılın hepimize sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun."

        - İpsalalı öğrenciler harçlıklarını Filistin'deki çocuklara bağışladı

        İpsala Müftülüğüne bağlı Naziye Akyürek 4-6 yaş Kuran kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'deki çocuklara bağışladı.

        Müftülükten yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, Gazze'de ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere topladıkları 3 bin 300 lirayı Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İpsala Şubesi'ne teslim etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Müftü Ahmet Bayraktar, öğrencileri duyarlı davranışlarından dolayı tebrik etti.

        Öğrencilerin toplumsal dayanışma örneği sergilediğini aktaran Bayraktar, "İlçe vaizimiz nezaretinde yapılan bu anlamlı teslimat, yardımlaşma ve sevgi dolu bir geleceğe olan inancımızı pekiştirdi. Miniklerimizi bu güzel davranışlarından dolayı tebrik ediyor, onları yetiştiren anne, baba ve hocalarını tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Yıl sonu değerlendirme toplantısı

        İpsala'da yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Kaymakam Ömer Sevgili başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2023'te yapılan çalışmalar değerlendirildi.

        Yeni yılda yapılması planlanan projelerin görüşüldüğü toplantıya kurum müdürleri katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2024'e ilk merhaba
        2024'e ilk merhaba
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Siyasilerden yeni yıl mesajları
        Siyasilerden yeni yıl mesajları
        2023'e iz bırakan futbolcular
        2023'e iz bırakan futbolcular
        "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
        "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
        Ünlüler iyi yıllar diler
        Ünlüler iyi yıllar diler
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler

        Benzer Haberler

        Edirne'de jandarma ekipleri balıkçıları denetledi
        Edirne'de jandarma ekipleri balıkçıları denetledi
        Edirne'de kahvehanede kumar oynayan 11 kişiye para cezası verildi
        Edirne'de kahvehanede kumar oynayan 11 kişiye para cezası verildi
        Edirne'de gümrük kaçağı 47 şişe içki ele geçirildi
        Edirne'de gümrük kaçağı 47 şişe içki ele geçirildi
        Edirne'de bir haftada 153 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de bir haftada 153 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        14 yıl hapisle aranan hükümlü, gece kulubünde eğlenirken yakalandı
        14 yıl hapisle aranan hükümlü, gece kulubünde eğlenirken yakalandı