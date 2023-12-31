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        Trakya'da "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programları düzenlendi

        Edirne ve Tekirdağ'da Mekke'nin fethi kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 21:54 Güncelleme: 31.12.2023 - 21:58
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        Trakya'da "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programları düzenlendi
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        Edirne ve Tekirdağ'da Mekke'nin fethi kutlandı.

        Edirne'de Valilik himayelerinde İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı gerçekleştirildi.

        Trakya Üniversitesi Türkan Sabancı Kültür Merkezi'ndeki etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Diyanet Akademisi İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Abdurrahman Akkuş, yaptığı konuşmada Mekke'nin fethinde münferit durumlar dışında kan dökülmediğini söyledi.

        Hazreti Muhammed'in önce gönülleri fethettiğini belirten Akkuş, "Mekkeliler 'bize ne yapacaksınız?' diye sorduğunda efendimiz hepsini serbest bırakmıştır. Fetih ruhu budur. Fetih ve işgal arasındaki fark budur. Fetih yaşatmak içindir, işgal öldürmek içindir. Fetih ihya etmek içindir, işgal intikam almak içindir. Fetih inşirah getirmek içindir, işgal yürekleri sineleri daraltmak içindir. Müslümanlarla onların farkı buradadır." dedi.

        Akkuş, Mekke'nin de Kudüs'ün de Müslümanlar için değerli olduğunu ve sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

        Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu da Mekke'nin fethi dolayısıyla etkinliği düzenlediklerini ancak bu vesileyle Filistinlilerin acılarını paylaşmak için bir araya geldiklerini dile getirdi.

        Başoğlu, İsrail'in katliama devam ettiğini ve istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un deyimiyle 'medeniyet denilen tek dişi kalmış canavar'ın yaşananlara sessiz kaldığını söyledi.

        Bu arada Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi tarafından Halk Eğitim Merkezi'nde Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi.

        Etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, programda yaptığı konuşmada Mekke'nin fethinin İslam tarihi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

        Fetih ile işgal arasındaki farkın iyi anlaşılması gerektiğini belirten İriş, "Fetih, hakkın yaşanmasına mani olan engellerin kaldırılmasıdır. Mekke'nin fethi de şirkin ortadan kaldırılması, gönüllerin hakka açılmasının en büyük sembolüdür." dedi.

        Program öğrencilerin gösterileri ve şiir dinletisiyle sona erdi.

        Tekirdağ'da da Mekke'nin fethinin 1393'üncü yılı dolayısıyla Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" Programı gerçekleştirildi.

        İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an Kerim tilavetiyle başlayan program, çocukların hazırladığı gösterilerin sunulmasıyla devam etti.

        Yazar Ömer Aydın'ın sunumunun ardından program sona erdi.

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