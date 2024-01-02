Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı
Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kentte yürüttüğü uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik operasyonlar kapsamında kent merkezi ile Keşan ilçesinde bazı adreslere baskın düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada 49 gram esrar, 37 gram eroin, 66 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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