Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kent peyzajında bölgenin yapısına uygun bitkilerin tercih edilmesi öneriliyor

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uludağ, kentlere peyzaj amaçlı dikilen bölgeyle uyumsuz bitki türlerinin insan ve canlı sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 10:07 Güncelleme: 02.01.2024 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kent peyzajında bölgenin yapısına uygun bitkilerin tercih edilmesi öneriliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uludağ, kentlere peyzaj amaçlı dikilen bölgeyle uyumsuz bitki türlerinin insan ve canlı sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

        Prof. Dr. Uludağ, bir konferans için geldiği Edirne'de AA muhabirine, son dönemlerde kentlerin toprak ve iklim yapısına uymayan bitkilerin dikildiğini ifade etti.

        Doğal ortama dışarıdan gelen türlerin etkilerinin tahmin edilenin üzerinde olduğuna dikkati çeken Uludağ, "İlk olarak biyolojik çeşitlilikten bahsediyoruz, bu çeşitliliği korumalıyız. Bununla birlikte insan sağlığını korumalıyız. Polenlerin ortaya çıkardığı alerjilerden bahsediyoruz. Biyoçeşitliliği korumak için bölgemize rastgele bitkiler dikmemek gerekli." dedi.

        Yabancı türlerin geniş alanlara dikilmesiyle istilacı hale gelmeye başladığını anlatan Uludağ, bu bitkilerin doğal türlerle rekabete girdiğini dile getirdi.

        Uludağ, kent peyzajında bölgenin yapısına uygun bitki türlerinin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

        Yerel bitkilerin o bölgenin şartlarına uyum sağlamış, insan sağlığına ve diğer canlı türlerine etki etmeyen türler olduğuna işaret eden Uludağ, şunları kaydetti:

        "Bazen dışarıdan bitki getirip o türlerin toprağı hızla kaplayacağı ve erozyonu önleyeceği düşünülüyor. Belki erozyon olmaz ama başka bir bitkiye de yaşam hakkı tanımaz. Biz farkında olmayabiliriz ama yanlış bitkiler ekerek bölgemizdeki endemik bitkileri ortadan kaldırmış olabiliyoruz. Çok farklı bir ağaç ve bitki dikmek güzel görünebilir ve mutlu olabiliriz ama sonrası bir felakete yol açabiliyor. Bölgeye uyumlu olmayan bir bitkiyi getirip diktiğinizde o bitki her tarafı kaplıyor. Oradaki diğer yerli bitkilerin hayat alanı kalmıyor. Yabancı bitkiler yayıldıktan sonra onun polenleri alerjiye neden oluyor ve bize zarar veriyor. Dünyada az da olsa polen alerjisinden ölenler de var. Dolayısıyla yerli bitkileri tercih etmemiz lazım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        109 yıl hapis cezası vardı! Yakalanma anı kamerada!
        109 yıl hapis cezası vardı! Yakalanma anı kamerada!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Kurucusundan "Fergio House" savunması!
        Kurucusundan "Fergio House" savunması!
        Hakim'in kalemi kırılıyor
        Hakim'in kalemi kırılıyor
        Prof. Dr. Şener'den 'mikoplazma enfeksiyonu' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'mikoplazma enfeksiyonu' uyarısı!
        İsrail'de muhalefet liderinden Netanyahu iması
        İsrail'de muhalefet liderinden Netanyahu iması
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        10 numara emekli!
        10 numara emekli!
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        Tunceli'deki 4.2'nin ardından... Prof. Dr. Görür: Bu fay kırılmaya hazır!
        Tunceli'deki 4.2'nin ardından... Prof. Dr. Görür: Bu fay kırılmaya hazır!
        Arda Güler ilk maçına çıkıyor!
        Arda Güler ilk maçına çıkıyor!
        Anne, baba ve ikizler öldü! Uyuyan 2 çocuk kurtuldu!
        Anne, baba ve ikizler öldü! Uyuyan 2 çocuk kurtuldu!
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        Venedik’te 25 kişinin üzerindeki turist gruplarına yasak geldi
        Venedik’te 25 kişinin üzerindeki turist gruplarına yasak geldi
        Aslan'da dev operasyon!
        Aslan'da dev operasyon!
        Güney Kore'de ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı
        Güney Kore'de ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı
        Epstein ile bağlantılı 200 isim açıklanacak
        Epstein ile bağlantılı 200 isim açıklanacak
        MİT'ten PKK'ya Süleymaniye'de operasyon!
        MİT'ten PKK'ya Süleymaniye'de operasyon!
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde

        Benzer Haberler

        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı
        Edirne'de marketten hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
        Edirne'de marketten hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
        Uzunköprü'de jandarma ekipleri KADES uygulamasını anlattı
        Uzunköprü'de jandarma ekipleri KADES uygulamasını anlattı
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Dere yataklarındaki kirlilik kentlerde sel riskini artırıyor
        Dere yataklarındaki kirlilik kentlerde sel riskini artırıyor