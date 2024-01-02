Edirne'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçlerinin Yunanistan'a geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışmasında, Afganistan, Irak, Suriye ve Pakistan uyruklu 27 düzensiz göçmen tespit edildi.

Sınırda yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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