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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 17:32 Güncelleme: 02.01.2024 - 17:34
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

        Karaağaç Mahallesi'nde Y.K. ile O.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu O.K, Y.K'yı bıçakla yaraladı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Y.K'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Olay sonrası gözaltına alınan O.K, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Keşan'da asayiş denetimleri

        Keşan ilçesinde polis ekiplerince asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

        Denetimde kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 32 bin 440 lira idari para cezası kesildi, kumardan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 885 liraya el konuldu.

        Silahla havaya ateş eden O.S, H.A, E.D. ve E.K. hakkında adli işlem yapıldı 2 av tüfeği, pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca ile çok sayıda mermi ve fişeğe el konuldu.

        Ekipler ayrıca üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilen Ç.K, T.K. ve M.Y. gözaltına aldı.

        Yapılan trafik denetimlerinde ise 45 araç sorgulanırken, 9 sürücüye çeşitli maddelerden 36 bin 464 lira para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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