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        Edirne'de kesinleşmiş cezaları bulunan 6 hükümlü yakalandı

        Edirne'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezaları bulunan 6 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 14:17 Güncelleme: 03.01.2024 - 14:21
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        Edirne'de kesinleşmiş cezaları bulunan 6 hükümlü yakalandı
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        Edirne'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezaları bulunan 6 hükümlü yakalandı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranması olan kişilere yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda jandarma ekiplerince Keşan'da yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

        Adliyedeki işlemlerinin ardından 5 hükümlü cezaevine gönderildi, 1'i ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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