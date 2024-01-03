Edirne'de kesinleşmiş cezaları bulunan 6 hükümlü yakalandı
Edirne'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezaları bulunan 6 hükümlü yakalandı.
Edirne'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezaları bulunan 6 hükümlü yakalandı.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranması olan kişilere yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda jandarma ekiplerince Keşan'da yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.
Adliyedeki işlemlerinin ardından 5 hükümlü cezaevine gönderildi, 1'i ise serbest bırakıldı.
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