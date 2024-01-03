İpsala Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yer teslimi yapıldı.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, altyapı için yapılan ihalenin sonuçlanmasıyla taraflar arasında imzalar atılarak yer teslimi de gerçekleştirildi.

Kaymakam Ömer Sevgili, OSB'de çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Altyapı çalışmalarının ise bu hafta başlayacağını belirten Sevgili, "OSB altyapısını 90 günlük kısa bir süre içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Amacımız İpsalamızın kalkınmasını hızlandırmak." ifadelerini kullandı.

- "Destanların Dansı, Yüzyılın Destanı" sunulacak

Edirne'de tiyatral gösteri "Destanların Dansı, Yüzyılın Destanı" izleyiciyle buluşacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Alagöz Kültür ve Sanat tarafından hazırlanan sanat yönetmenliğini Serhat Turak'ın yaptığı tiyatral gösteri 10 Ocak Çarşamba günü saat 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı sahnesinde gösterime sunulacak.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirnelilerin kültür ve sanatla buluşmaya devam ettiğini belirtti.

Atatürk Kültür Merkezi'nin yetenekli gençlerin uğrak noktası haline geldiğini ifade eden Gürkan, "Çok mutluyuz. Şimdi ise ülkemizin ünlü tiyatral gösterisi Destanların Destanı Yüzyılın Destanı'na ev sahipliği yapıyoruz. İzleyenleri tarihsel bir yolculuğa çıkacak, ücretsiz tiyatral gösteriye tüm halkımızı bekliyorum."