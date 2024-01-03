Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 14:46 Güncelleme: 03.01.2024 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda kent merkezi ile Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada, 12 gram sentetik uyuşturucu, 15 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        2023 enflasyonu açıklandı
        2023 enflasyonu açıklandı
        Şampiyonun adı yok
        Şampiyonun adı yok
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        Eslem bebeği öldüren hatalı dönüşte sürücü serbest!
        Eslem bebeği öldüren hatalı dönüşte sürücü serbest!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Karı kocayı ayıran kaza!
        Karı kocayı ayıran kaza!
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Durumu ağır... 4. kattan otomobilin içine düştü!
        Durumu ağır... 4. kattan otomobilin içine düştü!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        TFF Başkanlığı'nın yakın tarihi!
        TFF Başkanlığı'nın yakın tarihi!
        Futbol değil kaos!
        Futbol değil kaos!

        Benzer Haberler

        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Meriç'te jandarma ekipleri KADES uygulamasını anlattı
        Meriç'te jandarma ekipleri KADES uygulamasını anlattı
        Edirne'de kesinleşmiş cezaları bulunan 6 hükümlü yakalandı
        Edirne'de kesinleşmiş cezaları bulunan 6 hükümlü yakalandı
        Trakya'daki gümrük kapılarından 2023'te 15 milyondan fazla yolcu geçişi yap...
        Trakya'daki gümrük kapılarından 2023'te 15 milyondan fazla yolcu geçişi yap...
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı