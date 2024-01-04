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        Edirne Ticaret Borsası

        Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,390 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 13:01 Güncelleme: 04.01.2024 - 13:01
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        Edirne Ticaret Borsası
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        Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,390 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu.

        Borsadaki 12 işlemde 141 ton buğday satıldı. Buğdayın kilogramı en yüksek 9,390 lira en düşük ise 8,525 liradan işlem gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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