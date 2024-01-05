Edirne'de 150 kilometre köy yoluna sıcak asfalt atılacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, "Köylerimizi sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyoruz." dedi.

Vali Sezer, İl Özel İdaresi tarafından Edirne Merkez ve ilçelere bağlı 15 köyün ulaşımını ilgilendiren sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Yaklaşık 23 kilometre uzunluğunda sıcak asfalt atılan alanda yetkililerden bilgi aldı.

Vali Sezer, 2024 yılı içerisinde 150 kilometre yolun sıcak asfalt ile buluşacağını belirtti.

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