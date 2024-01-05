Edirne'de orman alanlarının yoğun olduğu bölgelere su tankeri dağıtıldı Edirne'de orman alanlarının yoğun olduğu köylere su tankeri dağıtıldı.

Edirne'de orman alanlarının yoğun olduğu köylere su tankeri dağıtıldı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi Yunus Sezer, yaptığı ilçe ve köy ziyaretleri sırasında kendisinden talep edilen su tankerlerin dağıtımının yapıldığını belirtti.

Özellikle yaz aylarında orman yangınlarının yoğun olduğu köylerden gelen taleplerin değerlendirildiğini anlatan Sezer, "13 su tankeri Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından temin edilerek köylerimize dağıtıldı. Desteklerinden dolayı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'e teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.