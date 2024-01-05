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        Edirne Valisi Sezer, Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'ni ziyaret etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan'da restorasyon çalışmaları devam eden Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 13:36 Güncelleme: 05.01.2024 - 13:40
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        Edirne Valisi Sezer, Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'ni ziyaret etti
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan'da restorasyon çalışmaları devam eden Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'ni ziyaret etti.

        Vakıflar Genel Müdürlüğünce aslına uygun şekilde restore edilen 5 asırlık camiyi gezen Vali Sezer, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Sezer, restorasyonun tamamlanması için çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü ifade etti.

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da Sezer'e ziyaretinde eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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