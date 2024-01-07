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        Edirne'de asayiş

        Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 12:07 Güncelleme: 07.01.2024 - 12:07
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği H.S, Y.E.S. ve C.İ'nin üzerini aradı.

        Aramada 3,82 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        - Firari hükümlü yakalandı

        Keşan ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin bulunmasın yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler devriye sırasında durumundan şüphelendiği D.Ş'nin UYAP sorgusunu yaptı.

        Şüphelinin 3 farklı suçtan toplam 4 yıl 18 ay 7 gün hapis cezası olduğu tespit edildi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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